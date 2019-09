Alexandra Rosenfeld enceinte : robe courte et petit ventre avec Maëva Coucke

Dès lundi 23 septembre 2019, Paris reprendra son titre de capitale de la planète Mode. Une nouvelle Fashion Week consacrée aux collections prêt-à-porter printemps-été 2020 fera vibrer la Ville Lumière. Alexandra Rosenfeld, enceinte de son premier enfant, en a retrouvé la ferveur avec quelques jours d'avance, en assistant à une soirée beauté mémorable...

L'événement a eu lieu mercredi 18 septembre 2019 à l'Hôtel du Duc, rue de la Michodière, dans le 9e arrondissement. La marque Charlotte Tilbury Beauty et sa fondatrice éponyme y ont reçu plusieurs personnalités pour un cocktail célébrant le lancement de la marque en France. Alexandra Rosenfeld faisait partie des chanceux convives. Vêtue d'une robe courte bleu canard et de bottines grises, l'ancienne Miss France et future maman a pris plaisir à poser pour les photographes présents à l'entrée.

Une fois à l'intérieur, la compagne du journaliste Hugo Clément a découvert le Beauty Wonderland de Charlotte Tilbury.