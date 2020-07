Alexandra Rosenfeld : Rares confidences sur son divorce avec Sergio Parisse

Alexandra Rosenfeld file le parfait amour avec Hugo Clément. Le couple a même accueilli son premier enfant, une petite fille prénommée Jim et née en décembre 2019. Le journaliste de 30 ans découvrait les joies de la paternité tandis que notre jolie Miss France était déjà l'heureuse maman d'Ava (qui fêtera son 10e anniversaire en août), née de ses amours passées avec son ex-mari le rugbyman Sergio Parisse. Lors d'un podcast Bliss Stories, la belle Alexandra Rosenfeld a fait de rares confidences sur son divorce.

"Le papa d'Ava était beaucoup en déplacement. Moi j'aime avoir des personnes qui m'accompagnent qui sont beaucoup en déplacement. Parce que comme je suis fille unique, j'ai besoin de mes moments toute seule. Ce n'était pas un problème pour moi, a-t-elle déclaré. Mais je m'étais quand même beaucoup habituée à être seule avec elle. Et ça faisait presque sept ans que nous étions ensemble. C'était ma première longue relation." Et finalement, le temps a fait que ça ne collait plus : "On s'était rencontré tous les deux, on était deux bébés, on a grandi ensemble et puis on a grandi différemment. On ne s'aimait plus." Le couple a pris en 2013 la lourde décision de rompre. "On s'est séparé. On a divorcé quand Ava avait 2 ans et demi", se souvient la jeune maman de 33 ans.

Après cette séparation, Alexandra Rosenfeld a vu s'envoler ses rêves de famille nombreuse. "Mais j'étais tellement complète, il n'y avait aucun vide en moi. Donc, en fait je m'étais dit : elle sera peut-être elle aussi fille unique", s'était-elle résignée. Il faut dire qu'elle n'était pas encore tombée sur celui qui lui a redonné espoir. "Je tombais amoureuse, mais ça s'essoufflait", a-t-elle lancé. Finalement, c'est en route pour tourner Fort Boyard que la jolie blonde a rencontré Hugo Clément, présenté par Valérie Damidot comme "un mec sympa". Ils étaient à l'époque tous les deux en couple, mais leur rencontre était une évidence pour lui, un peu moins pour elle qui l'imaginait plutôt "en pote". D'ailleurs, la belle a fait galérer son amoureux pendant plusieurs mois ! "Nous étions juste amis, au début. C'était moi qui freinais", a-t-elle avoué.

Aujourd'hui, ils vivent leur plus belle histoire, avec Ava et Jim.