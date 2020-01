Alexandra Rosenfeld maman avec Hugo Clément : elle présente bébé...

Avec la naissance de sa première fille, Alexandra Rosenfeld avait rendu hommage à ses grand-parents en même temps qu'à l'actrice américaine Ava Gardner. Et Ava est maintenant la plus heureuse des grandes soeurs. "Depuis qu'elle sait parler, elle me demande des petits frères ou des petites soeurs pour Noël, nous précisait Alexandra. Donc là, elle se dit 'Enfin, mon rêve se réalise'. C'est la plus heureuse. Elle est adorable, c'est un amour. Tous les matins, elle vient faire un bisou sur le ventre et elle dit bonjour au bébé. C'est la plus heureuse de devenir une grande soeur, et je suis sûre que ce sera une grande soeur formidable." Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes...