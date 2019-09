Alexandra Rosenfeld enceinte : comment sa fille Ava vit-elle cette grossesse ?

Alexandra Rosenfeld est sur tous les fronts. Enceinte de son deuxième enfant, la belle jeune femme continue à assurer ses engagements bénévoles, notamment auprès de l'association Ninoo. Elle qui s'évertue à venir en aide aux plus démunis avec la famille Miss France, pour Les Bonnes Fées, a aussi à coeur de sensibiliser le public français à l'autisme : "J'ai toujours pensé que donner son nom à beaucoup d'associations, c'était ridicule, parce que donner un nom et ne rien faire pour l'asso, ça ne se fait pas du tout." Autant dire que, on le devine, qu'elle est loin de chômer !

Être entourée d'enfants dans les divers ateliers auxquels elle se joint, fatalement, la touche beaucoup. Au moment où elle a rencontré Hugo Clément, Alexandra Rosenfeld était déjà maman d'une petite fille qui a aujourd'hui 9 ans. Mais pas de panique à la maison : Ava met la main à la patte pour Ninoo et semble tout à fait ravie à l'idée que la famille s'agrandisse. "Depuis qu'elle sait parler, elle me demande des petits frères ou des petites soeurs pour Noël, explique l'ancienne Miss Languedoc à Purepeople. Donc là, elle se dit 'Enfin, mon rêve se réalise'. C'est la plus heureuse. Elle est adorable, c'est un amour. Tous les matins, elle vient faire un bisou sur le ventre et elle dit bonjour au bébé. C'est la plus heureuse de devenir une grande soeur, et je suis sûre que ce sera une grande soeur formidable."

Je préfère protéger ma famille

Maman poule, Alexandra Rosenfeld préserve sa fille comme elle le peut, notamment des méandres des réseaux sociaux... ce qui explique qu'on en sache très peu sur elle, pas même l'ombre d'un visage ! Quant à l'annonce de la naissance, d'ici à quelques mois, elle risque de se faire de manière tout aussi discrète. "Je préfère protéger ma famille. Donc ils auront tous de belles lunettes de soleil sur la photo, conclut-elle. Toujours, sur Instagram. Mieux vaut trop les protéger que pas assez !" Vous voilà prévenus...

Yohann Turi

Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.