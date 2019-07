Alexandra Rosenfeld folle d'Hugo Clément : Ce à quoi elle a renoncé par amour

Cela fait plus d'un an qu'Alexandra Rosenfeld file le parfait amour avec Hugo Clément. Miss France 2006 et le journaliste de France 2 se sont rencontrés en mai 2018, dans le cadre d'un tournage de Fort Boyard. Depuis, ils ne se sont pas quittés et attendent même un heureux événement. La belle blonde de 32 ans est en effet enceinte de leur premier enfant. Folle amoureuse, celle qui est aussi maman d'une petite Ava (bientôt 9 ans, née de son précédent mariage avec le joueur de rugby Sergio Parisse) a presque fait l'impasse sur l'une de ses habitudes comme elle l'a confié en exclusivité à Télé Loisirs.

Ce n'est pas un secret, Hugo Clément ne consomme plus de viande depuis plus d'un an. Un changement d'alimentation qu'il a évoqué dans son livre Comment j'ai arrêté de manger de la viande (aux éditions Seuil). Vivant avec lui au quotidien, la candidate de Je suis une célébrité, sortez moi de là a été sensibilisée sur le sujet et a donc pris une décision. "J'ai beaucoup diminué ma consommation de viande depuis que j'ai conscience du problème écologique et de la maltraitance animale. Avant d'être avec Hugo, je mangeais quatre steaks par jour... J'étais une vraie carnivore, j'aime ça ! Je suis passée à deux par mois voire moins. Donc il est surtout très fier des efforts que je fais, plus que de ne pas être content si je fais un écart", a expliqué Alexandra Rosenfeld.

Une attention qui a à coup sûr touché le journaliste de 29 ans récemment arrêté en plein tournage. Pour rappel, Alexandra Rosenfeld et Hugo Clément se sont pacsés en janvier dernier. La jeune femme de 32 ans avait officialisé sa grossesse début juillet, en partageant une photo sur laquelle on découvrait son ventre arrondi. "Les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules", a-t-elle commenté sa photo pour annoncer qu'elle avait réussi sa formation pour être prof' de yoga. De son côté, le futur papa Hugo Clément avait écrit : "Fier de ma Alexandra officiellement diplômée de yoga ! On aura bientôt un/une nouvel/le élève à domicile..."