Alexandra Rosenfeld dévoile un rare cliché de ses filles Ava et Jim : son adolescente est immense !

Demain, mardi 23 août, sera un grand jour pour la petite Ava Parisse, fille d'Alexandra Rosenfeld et son ex le rugbyman Sergio Parisse. L'adolescente célèbrera ses 12 ans. Et il est clair que la fille de l'ancienne Miss France a bien grandi, comme on peut le constater ce lundi 22 août. À la veille de l'anniversaire de son aînée, Alexandra Rosenfeld a dévoilé un tendre cliché d'elle en compagnie de ses deux filles, Ava Parisse, et la plus jeune Jim Clément, fruit de ses amours avec le journaliste Hugo Clément. Sur la photo, partagée en Story Instagram, on peut voir Ava poser tendrement près de sa petite soeur, pendant que l'ex-reine de beauté affiche un sourire d'une maman fière.

Et Ava, toujours les yeux bien cachés derrière un emoji lunettes, sa mère désirant continuer à la protéger, est immense. Dans une robe rayée, l'adolescente dévoile un joli sourire qui n'est pas sans rappeler celui d'Alexandra Rosenfeld. En est-elle déjà le parfait sosie ? C'est tout le mal qu'on pourrait lui souhaiter. Alexandra Rosenfeld est devenue maman jeune et a goûté une nouvelle fois à l'expérience de la maternité en donnant naissance à une petite Jim, il y a deux ans. Depuis qu'elle est en couple avec Hugo Clément, l'ex-compagne de Jean Imbert semble nager en plein bonheur, au sein de cette famille recomposée.

Des prénoms originaux, l'inspiration révélée

Au sujet des prénoms originaux de ses deux filles, l'ancienne reine de beauté s'est récemment confiée lors d'un entretien accordé à Magicmaman. "J'ai choisi le prénom de ma fille aînée pour l'actrice américaine Ava Gardner, que j'aime beaucoup. Ça fait 10 ans qu'on me demande 'Ava, comme Ava Gardner ?' Et 10 ans que je réponds 'Oui, Ava comme Ava Gardner'", a-t-elle livré. "Ce prénom lui va parfaitement, il était fait pour elle. J'avais en tête ce prénom pour une fille et un autre pour un garçon, mais je ne me souviens plus lequel c'est. Je sentais, de toute façon, que j'allais avoir une fille."

Et pour Jim, la petite dernière, c'est là encore le septième art qui a inspiré Alexandra et l'ex-chroniqueur de Quotidien. "Je suis fan de Jim Carrey. Quand j'étais enceinte la deuxième fois, on ne savait pas encore si on allait avoir une fille ou un garçon, j'ai dit à Hugo : 'Ca serait drôle qu'on nous demande, de la même façon que les gens le font pour Ava et Ava Gardner, 'Jim, comme Jim Carrey ?' et qu'on réponde 'Oui, Jim comme Jim Carrey'. C'est à ce moment précis qu'on s'est dit que le prénom de Jim était beau pour une fille. Et du coup, nous sommes restés sur ce choix", a-t-elle fait savoir.