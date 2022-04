Alexandra Rosenfeld et Hugo Clément : Comment sa fille Ava aurait pu les empêcher de se mettre en couple

En mai 2018, la vie d'Alexandra Rosenfeld a pris un tournant inattendu. Cette année-là, alors qu'elle se trouvait sur le tournage de Fort Boyard, l'ancienne Miss France de 35 ans a eu un coup de foudre pour son camarade du jeu, Hugo Clément. Après avoir noué un début d'amitié avec le journaliste engagé, Alexandra Rosenfeld et lui se sont déclarés leur flamme, pour ne plus jamais se quitter ensuite. Les choses se sont accélérées en 2020, lorsque le couple a accueilli son premier enfant ensemble, l'adorable petite Jim. Une naissance qui a fini de leur faire former une famille recomposée. Car oui, Alexandra Rosenfeld a déjà eu une fille dans le passé, Ava (11 ans, fruit de son mariage avec le rugbyman Sergio Parisse).

Et avant d'inviter Hugo Clément à partager sa vie, la reine de beauté s'est d'abord assurée qu'il était validé par son aînée. Heureusement, ce fut comme une évidence pour tous de bien s'entendre. "Je me suis parfois posé la question : 'Et si Ava ne l'avait pas aimé, comment ça se serait passé ?' Mais en fait, elle ne pouvait pas ne pas l'aimer ! Hugo nous a tellement aimées et protégées toutes les deux, en nous montrant qu'il serait là pour nous deux, qu'elle l'a tout de suite apprécié comme un beau-papa. De son côté, Hugo a tout de suite pris son rôle très à coeur. Il savait qu'en étant avec moi, il devenait aussi beau-papa", a-t-elle confié à Gala à l'occasion de la sortie de son livre Ma méthode bien-être, qui paraît ce jeudi 7 avril 2022 aux éditions Robert Laffont. Dans cet ouvrage, la professeure de yoga écrit d'ailleurs que Ava l'a "choisi" autant qu'elle.

Auprès de nos confrères de Télé Star, Alexandra Rosenfeld a tenu le même discours : "Elle n'aurait pas pu ne pas aimer Hugo et je n'aurais pas pu tomber amoureuse de quelqu'un qu'elle n'aime pas. On est toutes les deux attirées vers des gens qui nous font du bien, qui sont gentils, doux, qui nous font rire, donc il n'y aurait aucune raison qu'elle ne l'aime pas. La question ne peut pas se poser, même dans mon imaginaire. On l'a accepté parce qu'il a tout fait pour nous combler d'amour."

Dans son livre, Alexandra Rosenfeld raconte également avoir été très surprise de retomber amoureuses après son divorce en 2013. Déçue, elle s'était plutôt préparée à ne plus se mettre en couple. Mais Hugo Clément, "le bon" a réussi à "faire tomber toutes les barrières qu'on s'était mises" ."On s'aime tous les jours davantage, c'est chouette", a-t-elle conclu.