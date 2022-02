Alexandra Rosenfeld et Hugo Clément : Un coup de foudre inattendu, grâce à une célèbre animatrice

Chocolats, roses, bijoux... Pour la Saint-Valentin, nombreux seront les Français à faire des cadeaux à leur moitié le 14 février même si la fête est de plus en plus considérée comme un peu ringarde. Est-ce que le journaliste Hugo Clément offrira un bouquet à sa belle ? Au vu du reportage de son émission Sur le front, peu probable ! Mais au fait, comment a-t-il rencontré Alexandra Rosenfeld ?

L'histoire de coeur entre le médiatique et clivant journaliste de 32 ans et l'ancienne Miss France de 35 ans remonte à 2008. Ils se rencontrent alors à l'occasion du tournage d'un numéro de l'émission Fort Boyard pour défendre l'association Imag'in. "C'est arrivé comme ça... le coup de foudre. Coup de foudre avec l'aide de Valérie Damidot !", nous confiait Alexandra Rosenfeld en interview en 2019. En effet, à l'époque elle faisait alors équipe avec l'ancienne décoratrice de M6, Artus, Cartman, Ariane Brodier et Hugo Clément. "Dans l'équipe, c'était le seul que je ne connaissais pas. Elle me disait : 'Tu vas voir, il est super sympa'. Bon, et puis finalement, je l'ai trouvé plus que sympa", ajoutait l'ex-reine de beauté.

Alexandra Rosenfeld a eu raison de se fier au bon jugement de son amie Valérie Damidot puisqu'elle finira par se mettre rapidement en couple avec Hugo Clément et, depuis, l'histoire se porte comme sur des roulettes ! Le couple s'est notamment installé dans le Sud-Ouest - précisément à Biarritz -, vivant une romance loin des mondanités parisiennes. "Je voulais que notre fille Jim, née en janvier 2020, apprenne à marcher sur l'herbe plutôt que sur du béton. Nous avons fait ce choix de la côte basque car nous aimons tous les deux l'océan et la montagne. Et puis, Alex, qui est devenue prof de yoga, va pouvoir développer sa clientèle ici. Le style de vie y est très sain, sportif et zen. Cela nous correspond parfaitement", avait confié Hugo Clément au magazine Gala.

Retrouvez un nouveau numéro de l'émission Sur le front, ce lundi 7 février 2022, sur France 5 dès 20H55.