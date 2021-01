Alexandra Rosenfeld maman émue : elle dévoile les premiers pas de sa fille Jim

Maman depuis le 3 janvier 2020 d'une petite fille prénommée Jim, Alexandra Rosenfeld (34 ans) a partagé ses premiers pas sur Instagram. Dans la vidéo, on découvre la fille d'Hugo Clément et son amoureuse se mettre timidement debout puis marcher et se ruer dans les bras de sa grande soeur Ava (10 ans, née de l'union entre Alexandra et Sergio Parisse). "Allez vas-y !... Oui ! Oui !" crient Miss France 2006 et sa fille Ava. Très fière, l'ancienne reine de beauté a écrit en légende de cette courte vidéo : "Les premiers pas de Jim dans les bras d'Ava".

Déjà très proches, Ava et Jim semblent être deux soeurs complices et fusionnelles. Interviewée par Purepeople pendant sa seconde grossesse, Alexandra Rosenfeld confiait à quel point sa fille aînée était impatiente d'avoir une petite soeur. "Depuis qu'elle sait parler, elle me demande des petits frères ou des petites soeurs pour Noël."

Celle qui s'est pacsée au journaliste Hugo Clément en 2019 révélait également combien Ava était attentionnée et prévenante avec Jim. "C'est la plus heureuse. Elle est adorable, c'est un amour. (...) C'est la plus heureuse de devenir une grande soeur, et je suis sûre que ce sera une grande soeur formidable."

Pour rappel, Alexandra et Hugo ont décidé de quitter Paris et de s'installer dans le Sud-Ouest de la France, à Biarritz. Un choix qu'ils avaient expliqué en 2020 au magazine Gala : "Nous avons fait ce choix de la côte basque car nous aimons tous les deux l'océan et la montagne. Et puis, Alex, qui est devenue prof de yoga, va pouvoir développer sa clientèle ici. Le style de vie y est très sain, sportif et zen. Cela nous correspond parfaitement." Un cadre de vie idyllique pour Ava et Jim.