Alexandra Rosenfeld : Sa nouvelle décision inattendue pour ses filles Ava et Jim

Cette fois-ci, c'est terminé ! Alexandra Rosenfeld et son chéri Hugo Clément ont décidé de quitter Paris pour déménager dans le sud-ouest. C'est sur Instagram que l'ancienne reine de beauté a annoncé sa volonté de s'éloigner de la capitale avec ses deux filles Ava (10 ans) et Jim (7 mois). En légende d'une photographie où l'on découvre Miss France 2006 en pleine posture de yoga, elle écrit : "Ça y est, on déménage dans le sud-ouest. Dorénavant j'enseignerai là, mais je serai deux jours par semaine à Paris pour continuer les cours avec mes yogis Parisiens". Le couple s'installe plus précisément à Biarritz, comme l'a précisé Alexandra dans les commentaires de sa publication. Originaire de l'Hérault, l'ancienne Miss - qui a pris la défense d'Anaëlle Guimbi lors de la nouvelle polémique qui touche actuellement Miss Guadeloupe 2020 - va ainsi pouvoir retrouver ses racines en s'installant à nouveau dans le sud de la France. Un nouveau départ très attendu pour le couple très engagé dans les causes et associations écologiques.