Alexandra Rosenfeld : Jolie photo de Jim et Ava, les "merveilles" d'Hugo Clément

Lors d'une rencontre avec Alexandra Rosenfeld, elle acceptait de nous en dire plus sur sa rencontre avec Hugo Clément, depuis les coulisses de l'émission Fort Boyard (France) à laquelle ils participaient, avec Artus, Cartman, Ariane Brodier et Valérie Damidot, qui a joué les entremetteuses. "C'est arrivé comme ça... le coup de foudre. Coup de foudre avec l'aide de Valérie Damidot ! Dans l'équipe, c'était le seul que je ne connaissais pas. Elle me disait 'Tu vas voir, il est super sympa'. Bon, et puis finalement, je l'ai trouvé plus que sympa", confiait-elle.

Même si elle évoque aujourd'hui un coup de foudre, Alexandra Rosenfeld avait fait un peu attendre son être cher avant de se lancer. "Je lui disais que c'était génial, que j'avais un copain en Angleterre que je ne voyais quasiment jamais. Et lui se décomposait parce qu'il terminait une relation qui se passait un peu mal. Tout était simple avec lui, donc je m'étais dit que j'aimerais vraiment le garder en tant que pote (...) Ça a duré quelques mois, on était juste amis. Je voulais être sûre que c'était le bon", a-t-elle tendrement confié au podcast Bliss, qui parle de grossesse et d'accouchement de manière libérée.