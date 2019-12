Hugo Clément : Il part au secours de Mike Horn, "en difficulté" !

Après avoir vécu des heures sombres lors de leur traversée de l'Arctique, Mike Horn et Børge Ousland continuent de persévérer malgré un nouveau coup dur. Même s'il n'est plus question de les évacuer en urgence, le voilier de l'explorateur sud-africain est toujours supposé les récupérer au Pôle Nord. Au départ de l'archipel de Svalbard, en Norvège, le vaisseau baptisé le Pangaea s'apprête donc à quitter son port avec à son bord... Hugo Clément !

C'est très chaudement habillé que le journaliste phare de France 2 s'en va donc au secours de Mike Horn et de son ami norvégien. En photo sur Instagram, le jeune homme de 30 ans s'affiche à bord du voilier. Caché par un bonnet et une capuche en fourrure, on ne peut apercevoir que ses yeux. Son nez et sa bouche sont dissimulés derrière un épais cache-cou.

En légende, Hugo Clément explique : "Avec Clément Brelet, on est au Svalbard sur le Pangaea, le bateau de Mike Horn avec son équipe et sa fille Jessica Horn. Mike est actuellement avec son compagnon d'aventure Børge Ousland, en difficulté sur la banquise proche du Pôle nord. Leur expédition devrait déjà être terminée, mais le changement climatique fragilise la glace et ralentit leur progression. Ils sont affaiblis, victimes de gelures, et il ne leur reste que quatre jours de vivres. Un navire brise glace tente en ce moment d'aller les secourir mais la tâche est compliquée. Les températures descendent jusqu'à -40 et la nuit polaire rend la navigation périlleuse. Nous allons essayer de faire route vers le nord pour récupérer Mike et Børge, quand ils seront suffisamment descendus vers les eaux libres. On vous tient au courant."