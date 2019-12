Mike Horn en danger en Arctique : nouveau coup dur, l'expédition ralentie

Cela va faire maintenant plusieurs jours que le soleil ne se lève plus sur les terres arctiques. Privés de lumière, les deux aventuriers Mike Horn et Børge Ousland tentent tant bien que mal de continuer leur folle traversée de la banquise. Même si ces derniers temps, le vent semblait tourner en leur faveur, c'est malheureusement face à un nouveau coup dur que se sont retrouvés les deux amis ce dimanche 2 décembre 2019. Sur Instagram, Mike Horn a expliqué que le traîneau (de plus de 100 kilos) de son ami a rendu l'âme...

"Après quatre-vingt jours passés sur la glace, quelque chose à laquelle nous n'étions pas préparés est arrivée. Le traîneau de Børge Ousland a craqué... Toute la partie avant est arrachée", explique-t-il en légende d'une photo où on voit son acolyte tenter de réparer les dégâts. "J'imagine qu'avec une sollicitation constante, le poids de notre équipement et le froid extrême, cela devait arriver à un moment ou à un autre. Mais pourquoi maintenant alors que c'était la dernière chose dont nous avions besoin ?", se désole l'explorateur de 53 ans.

Après avoir considérablement rallongé leur itinéraire afin d'éviter des endroits où la glace était trop fine, Mike Horn et son ami ont échappé de peu à une évacuation d'urgence. Épuisés physiquement et mentalement, les deux hommes ont montré des signes inquiétants de faiblesse avant de connaître un regain d'énergie.

Aujourd'hui, alors que l'aventure est censée bientôt toucher à sa fin, Mike Horn et Børge Ousland doivent composer avec cette nouvelle épine dans le pied. "Nous n'avons pas d'autre choix que de le réparer si l'on veut terminer cette expédition une bonne fois pour toutes", affirme-t-il, toujours en légende de sa publication Instagram. "Si l'on parvient à le réparer, on va devoir répartir le poids différemment, ce qui signifie que je devrai tirer une charge beaucoup plus lourde et cela me ralentira considérablement", déplore Mike Horn tout en se déclarant particulièrement fragile.

Rien ne peut arrêter deux hommes déterminés !

Pour les deux hommes, l'heure est donc à la couture... "C'est une tâche très compliquée, qui requiert de la concentration et de la précision et, comme vous pouvez l'imaginer, nous ne sommes clairement pas au meilleur de notre forme. (...) Le processus est long et nos doigts souffrent beaucoup, mais rien ne peut arrêter deux hommes déterminés !", tente-t-il de rassurer ses abonnés.

Pour Mike Horn, le temps commence à se faire vraiment long et il ne cache désormais plus son envie de rentrer chez lui : "Quatre-vingt jours sur la glace... On a l'impression que cela fait une éternité. Il est vraiment temps de rentrer à la maison maintenant. C'est fou de se dire que certaines personnes font le tour du monde en quatre-vingt jours pendant que d'autres ne font que traverser l'océan Arctique... et ce n'est même pas encore fini..." conclut-il.

Heureusement, ses fans peuvent également compter sur les deux filles de Mike Horn, Annika et Jessica Horn, qui donnent régulièrement des nouvelles de leur père et se veulent rassurantes.