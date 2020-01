Alexandra Rosenfeld : adorable photo de ses filles Ava et Jim en pleine sieste

Maman comblée de deux filles, Alexandra Rosenfeld profite encore de son congé maternité et de son temps libre pour se ressourcer en famille. Le 3 janvier dernier, l'ancienne Miss France accueillait son deuxième enfant, né de ses amours avec le journaliste Hugo Clément. Aujourd'hui, la famille au grand complet savoure les premiers jours de Jim en multipliant les pauses douceurs et les câlins. Alexandra Rosenfeld a d'ailleurs publié sur Instagram un joli cliché où l'on aperçoit ses merveilles en pleine sieste.

Dans le petit lit du nourrisson, Ava a semble-t-il trouvé sa place puisque la fillette de neuf ans y est confortablement allongée avec Jim lovée dans ses bras. Bien que leurs visages soient soigneusement camouflés par des filtres en forme de lunettes, cela n'empêche en rien la Toile de fondre devant tant de mignonnerie. "Mais qu'elles sont chou", "La découverte du rôle de grande soeur", "Elles vont être très complices rapidement", "Deux jolies poupées" s'extasient les internautes.

Il faut dire que la jeune Ava, fruit d'une précédente union, était impatiente de rencontrer sa petite soeur, même lorsque celle-ci était encore dans le ventre de sa maman. "Depuis qu'elle sait parler, elle me demande des petits frères ou des petites soeurs pour Noël. C'est la plus heureuse. Elle est adorable, c'est un amour. Tous les matins, elle vient faire un bisou sur le ventre et elle dit bonjour au bébé. C'est la plus heureuse de devenir une grande soeur, et je suis sûre que ce sera une grande soeur formidable" confiait Alexandra Rosenfeld à Purepeople. Leur rêve à tous s'est donc réalisé.