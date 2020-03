Alexandra Rosenfeld "tendrement" confinée avec ses filles Jim et Ava

Le confinement peut avoir certains avantages. Alexandra Rosenfeld en a trouvé un en particulier en tout cas : elle savoure une multitude de moments câlins avec ses deux filles, Ava (9 ans) et Jim (2 mois).

Sur Instagram ce jeudi 19 mars 2020, l'ancienne Miss France a posté une nouvelle photo dévoilant la belle complicité de leur trio 100% féminin. "Confinement, tendrement", annote-t-elle en légende. Comme à son habitude, les visages de ses deux merveilles sont camouflés à l'aide d'émojis, mais cela n'empêche en rien ses followers de craquer face à tant d'amour. Certains arrivent même d'ores et déjà à remarquer une certaine ressemblance entre l'adorable Jim et son papa, le journaliste Hugo Clément. Chose qu'Alexandra Rosenfeld a elle-même confirmée en répondant à un commentaire : "Portrait craché !"

Si la prof de yoga semble plutôt détendue en cette période de crise, son compagnon, lui, est plus inquiet comme il a pu le confier mercredi soir par téléphone à Cyril Hanouna. En plus d'être soucieux pour les personnes mortellement victimes du coronavirus, Hugo Clément l'est également pour l'avenir. Pour autant, il assure appliquer à la lettre les règles imposées par le gouvernement. "On n'a aucun contact avec personne et c'est très important de respecter ça. Je comprends que ça soit difficile, mais il faut faire confiance aux médecins et ils disent que ce qu'il faut faire, c'est limiter nos contacts avec l'extérieur. On s'occupe comme on peut, Alex fait du yoga et elle est toute la journée dans le salon à faire des trucs renversés", a-t-il révélé dans Touche pas à mon poste.