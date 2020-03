Hugo Clément confiné avec Alexandra Rosenfeld : "Je suis inquiet"

Le bilan mondial de l'épidémie du coronavirus s'élève ce jeudi 19 mars 2020 à près de 220 000 cas et 8 810 morts. Des chiffres qui ne cessent de grimper et d'inquiéter les gouvernements à travers la planète. En France, les sorties sont limitées au maximum. Les rues sont donc quasiment vides depuis mardi dernier. Et de nombreuses émissions ne sont plus tournées au vu du contexte actuel. Soucieux de toujours divertir ses fans en cette période particulière, Cyril Hanouna est l'un des rares présentateurs à toujours être aux commandes de son émission, qu'il présente depuis son salon. Et chaque jour, il prend des nouvelles de personnalités dans Touche pas à mon poste . Après Nabilla Benattia, c'est Hugo Clément qu'il a joint au téléphone mercredi.

Le journaliste de France 2 était accompagné de sa compagne Alexandra Rosenfeld et de leur fille Jim (2 mois). "Ça va, je suis avec Alex et la petite qui commence à peine de pleurer juste au moment où tu nous appelles. C'est un peu surréaliste, ce qu'il se passe, on a l'impression d'être dans un film de science-fiction. (...) Je pense qu'il y aura un avant et un après ce qui est en train de se passer. (...) Je suis inquiet pour tous les gens qui meurent et qui vont mourir de cette épidémie et je suis aussi inquiet pour les conséquences que ça va avoir sur des millions de personnes. (...) Je pense que c'était déjà très compliqué avant cette épidémie pour beaucoup de personnes en France et dans le monde et ça va être encore pire malheureusement maintenant", a confié Hugo Clément à Cyril Hanouna.

Le jeune homme de 30 ans a ensuite assuré qu'Alexandra Rosenfeld et lui ne sortaient pas de chez eux. "On n'a aucun contact avec personne et c'est très important de respecter ça. Je comprends que ça soit difficile, mais il faut faire confiance aux médecins et ils disent que ce qu'il faut faire, c'est de limiter nos contacts avec l'extérieur. On s'occupe comme on peut, Alex fait du yoga et elle est toute la journée dans le salon à faire des trucs renversés", a-t-il rappelé.