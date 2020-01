Hugo Clément papa : Sa fille Jim "fait déjà ses nuits", il se confie

Le 3 janvier 2020, Alexandra Rosenfeld et son compagnon Hugo Clément ont annoncé la naissance de leur fille Jim. Depuis, les jeunes parents partagent leur bonheur sur Instagram. Invité dans Touche pas à mon poste (C8) le 20 janvier, le journaliste de 30 ans a également évoqué sa petite merveille.

D'emblée, Cyril Hanouna a demandé à son invité s'il arrivait à dormir ces derniers temps. "Ça va, elle fait ses nuits", a donc répondu Hugo Clément. Il a ensuite précisé qu'il allait très bien et qu'Alexandra Rosenfeld et lui nageaient dans le bonheur. "Elle a un peu plus de 2 semaines", a-t-il ajouté. Le présentateur de 45 ans l'a ensuite interrogé sur ses habitudes alimentaires. Hugo Clément a donc confirmé qu'il était toujours végétarien. "Et la petite sera végétarienne", a-t-il conclu.

Pour rappel, Alexandra Rosenfeld et Hugo Clément se sont rencontrés lors d'un tournage de Fort Boyard, en mai 2018. Depuis, ils ne se sont pas quittés. Miss France 2006 et l'animateur de Sur le front (France 2) se sont récemment pacsés. Sur les réseaux sociaux, celle qui est aussi l'heureuse maman d'Ava (9 ans, née de son précédent mariage avec le joueur de rugby Sergio Parisse) a dévoilé que sa moitié était un papa gaga. Elle a également partagé de tendres photos de son aînée avec le bébé ou d'elle avec son nouveau-né et l'homme de sa vie. Des moments d'amour qui font le bonheur de ses abonnés.