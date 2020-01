Alexandra Rosenfeld maman : première photo avec ses deux filles, Ava et Jim !

Voilà presque trois jours qu'Alexandra Rosenfeld, ex-Miss France 2006, et son compagnon Hugo Clément nagent en plein bonheur, depuis la naissance de leur fille prénommée Jim. Une heureuse nouvelle que les parents ont annoncé à leurs abonnés via Instagram en dévoilant, dans une première publication, la petite main de leur merveille. Mais dimanche 5 janvier 2020, la jeune maman a fait une jolie surprise à ses fans en publiant une première photo de famille avec ses deux filles.

C'est en story Instagram que Alexandra Rosenfeld a pris la pose aux côtés d'Ava et Jim. Encore allongée dans son lit à la maternité, la belle affiche un sourire radieux. Allongée à côté d'elle, on peut voir la petite Jim, délicatement blottie entre sa mère et sa grande soeur, Ava. Évidemment, Alexandra Rosenfeld a pris soin de dissimuler le visage de ses deux merveilles derrière un filtre déposant des lunettes de soleil sur leurs yeux.

En publication Instagram, la compagne d'Hugo Clément a également posté un selfie où on peut la voir dans un haut en satin rouge. En arrière-plan, on distingue la petite Jim, endormie dans son lit, toujours à la maternité. Cette fois, c'est un emoji ange qui préserve son anonymat. En légende, la maman de 33 ans écrit simplement : "Ava et Jim" assortie de deux emoji tulipes.