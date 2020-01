Alexandra Rosenfeld et Hugo Clément pris en flag' de mignonnerie avec bébé

Voilà dix-sept jours que la petite Jim est venue compléter la jolie famille portée par Alexandra Rosenfeld et Hugo Clément. Complètement gaga du nourrisson, le couple multiplie les clichés adorables sur les réseaux sociaux. Dimanche 19 janvier, l'ancienne Miss France a été reconnue coupable de récidive.

Sur Instagram, elle a partagé une nouvelle photo de Jim entourée de ses deux parents lors d'un moment câlin. "Pris en flagrant délit", inscrit la jolie maman en légende en taguant son amie qui a su capter cet instant magique. Le portrait de famille qui a eu vite fait d'émouvoir la Toile tant il est craquant. "Vous êtes tellement beaux", "Magnifique photo", "Délit d'amour !", "Une toute petite crevette", "Belle tendresse", peut-on lire en commentaires.

Le lendemain, Alexandra Rosenfeld s'est affichée seule avec son bébé dans les bras, l'occasion de découvrir sa silhouette zéro défaut, moins d'un mois après son accouchement. Un cliché qui a impressionné ses nombreux admirateurs bienveillants, quoiqu'un peu jaloux. "Tu as déjà retrouvé ta silhouette de guêpe !", "Euh cette magnifique taille 17 jours après l'accouchement, on en parle ?", "Quelle ligne !!", "Mais comment on peut avoir le ventre aussi plat ?", "Et donc vous avez ce corps parfait... Quelle belle nature !". Il faut dire qu'Alexandra Rosenfeld est née avec une morphologie particulière. En effet, depuis toujours, elle affiche un physique très mince, ce qui lui a valu d'être la cible de vives critiques. Jugée trop maigre à plusieurs reprises, elle s'était défendue en août dernier grâce à la répartie toujours très drôle et piquante qu'on lui connaît.