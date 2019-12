Alexandra Rosenfeld, Johnny Hallyday et Laeticia : photo souvenir et nostalgie

Plus que quelques jours avant l'élection de la nouvelle Miss France. Pour cette 90e édition, c'est la ville de Marseille qui a été choisie pour accueillir les trente candidates en lice. Alors que les membres du jury viennent d'être dévoilés et que le nom de celle qui succédera à Vaimalama Chaves le 14 décembre prochain sur TF1 sera bientôt connu, certaines anciennes reines de beauté font preuve de nostalgie. Tout particulièrement Alexandra Rosenfeld.

La chérie d'Hugo Clément a été sacrée Miss France en 2006. Elle était alors âgée de 19 ans et devenait ainsi la 76e Miss France. Grâce à ce couronnement, la jeune femme a pu réaliser ses rêves et évoluer dans l'animation télé. Quatorze années ont passé depuis cette soirée qui a chamboulé sa vie. Et Alexandra Rosenfeld semble en garder de très bons souvenirs. Sur Instagram, mardi 3 décembre 2019, elle a posté une photo d'elle portant fièrement la prestigieuse écharpe. L'occasion de constater qu'elle était entourée du très regretté Johnny Hallyday et de son épouse Laeticia. Et pour cause, à l'époque, c'est la veuve du Taulier qui était la présidente du jury, ce dernier étant également membre du jury. "Il y a 14 ans. 3/12/2005 pour l'élection de Miss France 2006", rappelle Alexandra Rosenfeld en légende. Le cliché est par ailleurs embelli par les dédicaces du couple emblématique, qui affiche un large sourire.