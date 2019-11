Alexandra Rosenfeld bientôt maman : "dernière ligne droite" pour l'ancienne Miss

Alexandra Rosenfeld est sur un petit nuage. À 32 ans, l'ancienne Miss France est enceinte de son deuxième enfant. Un nouveau bonheur qu'elle attend avec impatience avec son chéri Hugo Clément. Depuis qu'ils savent que la famille va s'agrandir, les tourtereaux envahissent leurs comptes Instagram de photos retraçant l'évolution de la grossesse de la jolie blonde.

Et alors que cette dernière s'est reconvertie en professeur de yoga depuis peu, elle va déjà devoir mettre de côté cette activité qui la passionne. La raison ? Son futur bébé pointera bientôt le bout de son nez. Il y a quelques jours, elle a annoncé la nouvelle qui ne risque pas de plaire à ses fidèles élèves. "Vous allez tellement me manquer mes yogis chéris. Dernière ligne droite ! Plus que deux semaines de cours Warrior Yoga avant mon stop." Un message accompagné d'un cliché d'elle en noir et blanc en train d'effectuer une posture de yoga.

Eh oui, vous l'aurez compris, Alexandra Rosenfeld va bientôt entamer son congé maternité. Il faut dire que, depuis la fin d'octobre, elle est entrée dans son septième mois de grossesse, comme en témoigne son ventre très arrondi. Le 14 novembre elle a même dévoilé qu'elle entame son huitième mois. Les internautes seront sans doute déçus qu'elle n'enseigne plus pendant quelque temps, mais ils se réjouissent davantage de la voir accueillir un nouveau membre dans sa famille. "C'est pour la plus belle des causes", "Tu vas nous manquer, mais tu as une bonne excuse", "Partir pour mieux revenir", commentent-ils.