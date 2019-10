Hugo Clément bientôt papa : sa jolie photo d'Alexandra Rosenfeld enceinte

À pile 30 ans, le journaliste et chroniqueur télé Hugo Clément va devenir papa pour la première fois. Le jeune homme est en couple avec l'ex-Miss France Alexandra Rosenfeld. La jolie blonde, enceinte d'un bébé sur le sexe duquel elle entretient le mystère, est déjà maman grâce à une précédente histoire de coeur. Sur Instagram, on a pu découvrir une tendre photo de la petite famille.

Sur son compte suivi par 608 000 abonnés, Hugo Clément a partagé une photo de sa compagne, posant de dos sur une plage au coucher du soleil, sa fille Ava (9 ans, née de son histoire terminée avec le joueur de rugby Sergio Parisse) lui tenant la main. "Quatre soleils sur cette photo. Un qui se couche, deux qui regardent. Sauras-tu retrouver le quatrième ?", a-t-il noté en légende. Dans les commentaires, les fans de l'ancien chroniqueur du Petit Journal et de Quotidien n'ont pas manqué de trouver la réponse, évoquant le bébé qu'attend Alexandra Rosenfeld.

Depuis qu'elle est en couple avec Hugo Clément, l'ancienne reine de beauté a bien évidemment fait quelques changements dans sa vie, notamment sur l'alimentation, réduisant drastiquement sa consommation de viande, son chéri étant lui-même végétarien. Interrogée par Purepeople.com, Alexandra Rosenfeld a évoqué comment ils comptaient s'organiser sur ce sujet dans l'éducation des enfants. "J'ai grandi avec l'idée qu'il fallait manger de la viande pour être fort. Hugo ne m'a pas du tout braquée. (...) J'ai lu, j'ai entendu des personnes qui venaient à la maison pour parler de comment ça se passait dans les abattoirs. Évidemment, j'ai diminué par moi-même. Je suis passée de deux fois par jour à deux fois par mois ! À la maison, il n'y a pas de viande. On verra plus tard comment ça va se passer. Si les enfants n'en mangent pas, c'est parce qu'ils n'en ont pas besoin pour être en bonne santé. On leur explique la maltraitance animale et le problème écologique. Je sais qu'Ava n'en demande jamais. Elle en mange parfois à l'école, mais très peu", nous confiait-elle.

Thomas Montet