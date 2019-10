Alexandra Rosenfeld : Ses enfants seront-ils eux aussi végétariens ? (EXCLU)

Marraine de l'association Ninoo, Alexandra Rosenfeld milite en faveur du soutien des enfants autistes et de leurs familles. Parmi les actions qu'elle met en place, la jolie Miss France 2006 doit parfois cuisiner lors d'ateliers découverte. Mais la viande n'est pas forcément une option pour elle. En couple avec le journaliste Hugo Clément, auteur de l'ouvrage Comment j'ai arrêté de manger les animaux (Seuil), elle a sérieusement freiné sa consommation de produits carnés. "Je ne suis toujours pas végétarienne, explique-t-elle à Purepeople. Quand j'ai rencontré Hugo, je mangeais de la viande midi et soir. J'étais vraiment une grande consommatrice." Une petite habitude qui a radicalement changé depuis.

Enceinte de plusieurs mois, Alexandra Rosenfeld ne puise pas sa force dans les protéines animales pour tenir le coup. "J'ai grandi avec l'idée qu'il fallait manger de la viande pour être fort, poursuit-elle. Hugo ne m'a pas du tout braquée. Mais j'étais présente quand il a écrit le livre. J'ai lu, j'ai entendu des personnes qui venaient à la maison pour parler de comment ça se passait dans les abattoirs. Évidemment, j'ai diminué par moi-même. Je suis passée de deux fois par jour à deux fois par mois !"

Ava ne m'en demande jamais

Quant à l'éducation alimentaire que la jeune femme souhaite dispenser à sa fille Ava et à son futur bébé, elle se veut libre, mais parfaitement consciente : "À la maison, il n'y a pas de viande. On verra plus tard comment ça va se passer. Si les enfants n'en mangent pas, c'est parce qu'ils n'en ont pas besoin pour être en bonne santé. On leur explique la maltraitance animale et le problème écologique. Je sais qu'Ava n'en demande jamais. Elle en mange parfois à l'école, mais très peu." Reste à savoir si le futur bébé réclamera, ou non, une consommation différente.

Alexandra Rosenfeld et Hugo Clément, l'origine de leur amour

Leurs chemins ont bien failli ne jamais se croiser. En mai 2018, Alexandra Rosenfeld a rejoint le casting d'un épisode de l'émission Fort Boyard, dans lequel elle connaissait tout ses petits camarades... à l'exception d'Hugo Clément ! "Valérie Damidot me disait 'Tu vas voir, il est super sympa', nous racontait la belle Biterroise le 20 septembre 2019. Et puis finalement, je l'ai trouvé plus que sympa !" Ça valait sans doute le coup de nager avec les crapauds, en pleine épreuve, pour trouver son prince charmant...

