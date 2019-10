Alexandra Rosenfeld enceinte et "sans haut" : sa mère prête à la gronder

Et ne manquant pas d'humour, elle a aussi taquiné sa maman qui, comme on le comprend, ne voit pas d'un très bon oeil que sa fille dévoile son intimité. "Maman, dès que tu vas voir cette photo, tu vas m'appeler pour me gronder, car je n'ai pas de haut... mais je t'invite plutôt à prendre rendez-vous pour une mammographie", écrit la professeur de yoga warrior.

La maman d'Alexandra Rosenfeld n'hésite jamais à faire part de son mécontentement lorsqu'elle voit une photo ou une légende qui la dérange sur les réseaux sociaux. En 2018, elle avait par envoyé le SMS suivant à sa fille : "Franchement, la légende sur ton dernier post. N'importe quoi. Franchement, change de légende." Il était question d'une photo de la miss prenant la pose en bikini, la main sur la hanche. Elle avait légendé : "Je m'apprête à péter avec mon aisselle."