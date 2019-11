Miss France 2020 : les très beaux et onéreux cadeaux offerts aux candidates

Le 14 décembre 2019, la France élira sa nouvelle Miss. Mais en attendant de connaître celle qui succédera à Vaimalama Chaves, les trente candidates en lice sont d'ores et déjà sûres de ne pas repartir tout à fait bredouille. La raison ? Le comité les couvre de cadeaux comme le veut la tradition.

C'est donc Noël avant l'heure pour les jeunes femmes, lesquelles vont repartir avec un Ipad 32GB, un abonnement annuel offerts par TV Magazine, trois montres Festina, une ligne de bagage complète Jump et un kit écoresponsable. Mais surtout, elles auront pour l'hiver quantité de nouveaux vêtements et accessoires pour garnir leur dressing. Au menu : deux robes de chez Guess, un manteau, un pull, un tee-shirt marinière, trois tenues de sport offertes par Lolë, un maillot de bain et un look de plage, des paires de chaussures ainsi qu'une robe de soirée signée de la marque Pronuptia.

Pour accompagner leur style à coup sûr impeccable, les reines de beauté auront à disposition une couronne régionale et deux parures composées de collier, bracelet et boucles d'oreilles en or et argent offertes par Julien d'Orcel, des produits solaires et des produits capillaires. Sans oublier bien sûr le maquillage. Les candidates pourront appliquer les conseils des tutos beauté avec leur trousse complète de maquillage Sothys.

Les cinq miss qui se hisseront parmi les finalistes auront quant à elle quelques petit bonus, à savoir un Iphone 11 32GB, un casque sans fil BEATS, une parure or, nacre et oxydes ainsi qu'une bague en or rose, jaune et diamants de Julien D'Orcel et trois montres Festina.

Quant à Miss France 2020, elle sera sans surprise la plus gâtée. En plus de recevoir la couronne tant convoitée sertie de rubis et imaginée par Julien D'Orcel, elle obtiendra une voiture électrique e-208 offerte par Peugeot, un vestiaire de dix montres offert par Festina, deux lignes de bagage complètes offertes par Jump, une table de maquillage complète et des soins offerts par Sothys, une robe offerte par le créateur haute couture Ziad Nakad, un ordinateur Macbook Pro 15 pouces et une télévision Sumsung QLED, deux robes de gala offertes par Pronuptia et un voyage pour deux personnes Paris/Papeete en business class offert par Air Tahiti Nui. Elle sera aussi logée pendant un an dans l'appartement parisien qui voit défiler chaque année les Miss.

Découvrez tout de suite, les 30 Miss régionales en lice pour remporter la couronne de Miss France 2020 :

Miss Tahiti : Matahari Bousquet, 23 ans, 1,80 m, titulaire d'une Licence Littérature et Civilisation étrangère en anglais. Actuellement assistante de direction dans l'automobile.

Miss Provence : Lou Ruat, 19 ans, 1,71 m, actuellement en deuxième année de licence économie et gestion.

Miss Côte d'Azur : Manelle Souahlia, 18 ans, 1,72 m, actuellement en deuxième année d'école de commerce.

Miss Languedoc-Roussillon : Lucie Caussanel, 18 ans, 1,80 m, actuellement en première année de médecine.

Miss Guadeloupe : Clémence Botino, 22 ans, 1,74 m, actuellement en première année de Master Histoire de l'Art.

Miss Réunion : Morgane Lebon, 21 ans, 1,76 m, actuellement en troisième année de licence AES (Administration économique et sociale).

Miss Mayotte : Eva Labourdere, 20 ans, 1,75 m, actuellement en deuxième année de BTS MECP (Métier esthétique, cosmétique et parfumerie).

Miss Nouvelle-Calédonie : Anaïs Toven, 18 ans, 1,70 m, actuellement en première année de licence SVT.

Miss Corse : Alixia Cauro, 20 ans, 1,76 m, actuellement en troisième année de licence de chimie.

Miss Lorraine : Ilona Robelin, 18 ans, 1,78 m, actuellement en première année de BTS profession immobilière.

Miss Alsace : Laura Theodori, 23 ans, 1,71 m, titulaire d'une licence 3 management et entrepreneuriat.

Miss Midi-Pyrénées : Andréa Magalhaes, 21 ans, 1,72 m, actuellement en deuxième année de licence de biologie.

Miss Aquitaine : Justine Delmas, 21 ans, 1,77 m, actuellement en troisième année de licence de droit.

Miss Normandie : Marine Clautour, 21 ans, 1,72 m, actuellement en première année de Master assurance et gestion du patrimoine.

Miss Île-de-France : Évelyne De Larichaudy, 23 ans, 1,72 m, actuellement ingénieur étude de prix.

Miss Bourgogne : Sophie Diry, 21 ans, 1,76 m, actuellement en première année de Master biochimie et biologie moléculaire.

Miss Bretagne : Romane Edern, 24 ans, 1,73 m, titulaire d'un Master 2 en neuropsychologie et neuroimagerie cognitives.

Miss Pays de Loire : Yvana Cartaud, 18 ans, 1,73 m, actuellement en cursus littéraire pour intégrer une fac de droit.

Miss Limousin : Alison Salapic, 22 ans, 1,72 m, actuellement infirmière.

Miss Centre-Val de Loire : Jade Simon-Abadie, 22 ans, 1,73 m, actuellement en Master 2 communication des entreprises et des institutions.

Miss Martinique : Ambre Bozza, 21 ans, 1,75 m, actuellement en première année de Diplôme national d'art.

Miss Saint-Martin et Saint-Barthélemy : Layla Berry, 20 ans, 1,75 m, actuellement en troisième année de licence en stratégie et économie d'entreprise.

Miss Poitou-Charentes : Andréa Galland, 19 ans, 1,72 m, actuellement en préparation pour entrer à l'école de sous-officier.

Miss Champagne-Ardenne : Lucile Moine, 18 ans, 1,73 m, actuellement en première année de licence d'hôtellerie et de tourisme.

Miss Nord-Pas-de-Calais : Florentine Somers, 19 ans, 1,77 m, actuellement en préparation pour le concours d'éducateur spécialisé.

Miss Guyane : Dariana Abe, 21 ans, 1,73 m, actuellement en première année de formation d'esthétique.

Miss Auvergne : Meissa Ameur, 21 ans, 1,86 m, actuellement en deuxième année de licence de droit.

Miss Rhône-Alpes : Chloé Prost, 20 ans, 1,77 m, actuellement en première année de Master gestion production logistique et achats.

Miss Franche-Comté : Solène Bernardin, 23 ans, 1,76 m, actuellement en première année de Master management international.

Miss Picardie : Morgane Fradon, 20 ans, 1,74 m, actuellement en deuxième année de licence LEA (langues étrangères appliquées) anglais/espagnol option italien.

Pour savoir qui sera notre prochaine Miss France 2020, rendez-vous le 14 décembre 2019, en direct sur TF1 !