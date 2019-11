Miss France 2020, une candidate humiliée ? Un délégué régional s'insurge

C'est une bien mauvaise publicité que s'est faite Morgane Fradon, Miss Picardie 2019. En dévoilant spontanément quelques-unes de ses bourdes lors du redoutable test de culture générale, remporté par Miss Guadeloupe, la reine de beauté régionale a été moquée par de nombreux internautes... Agacé par les critiques contre sa candidate, Maxime Schneider, délégué régional du concours Miss France, est monté au créneau.

"Ça m'agace que l'on ridiculise ainsi notre Miss Picardie !", s'est-il exclamé auprès du Courrier Picard. Morgane Fradon a elle-même avoué avoir cédé au stress et a quitté la salle de test en premier, sans se rendre compte qu'elle avait oublié de remplir une page entière du questionnaire ! Rattrapée par Sylvie Tellier, la jeune femme a tout de même pu finir son examen mais a révélé avoir buté sur deux questions, faisant ainsi passer le chef pâtissier-chocolatier Pierre Hermé pour un sculpteur et changeant le nom du tableau de Le Radeau de la Méduse en Le Radeau de Bois. Rien de bien catastrophique puisque la jeune femme de 20 ans, étudiante en langues, a apparemment obtenu une note tout à fait honorable. "Elle s'est placée bien au-dessus de la moyenne des candidates", assure Maxime Schneider qui n'a malheureusement pas le droit de révéler sa note exacte.

Conscient de la bourde de sa petite protégée, le délégué régional tient tout de même à la défendre : "Quand on n'habite pas à Paris, Pierre Hermé, on ne mange pas forcément ses pâtisseries. Elle a fait preuve de spontanéité et d'honnêteté. Elle n'a pas cherché à masquer là où elle n'avait pas su répondre...", déclare-t-il avant de tempérer : "Moi, ce que je vois, c'est qu'elle s'éclate, que son aventure se passe bien, et que jusqu'ici elle ressort, globalement, dans les quinze premières des classements sur les forums."

Le 14 décembre prochain, l'élection de Miss France 2020 sera au coeur de tous les regards. Pour se préparer au mieux, les 30 miss régionales se sont envolées pour l'île de Tahiti. Guidée par Vaimalama Chaves (Miss France 2019) les jeunes reines de beauté participent à des cours de marche, d'éloquence et font de nombreuses autres activités. De retour sur Paris pour le 27 novembre 2019, les jeunes femmes pourront entamer leur dernière ligne droite avant le grand jour.

Pour savoir qui sera Miss France 2020, rendez-vous le 14 décembre 2019, en direct sur TF1 !