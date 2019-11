Miss France 2020 : Les grosses bourdes du test de culture générale

En voyage à Tahiti pour le voyage de préparation au concours de Miss France 2020, les 30 Miss régionales sont d'ores et déjà en compétition. Entre deux cours de marche et d'éloquence, les jolies candidates se sont soumises au traditionnel test de culture générale. Un moment essentiel pour se donner une idée de qui pourrait intégrer le top 15 de cette année... Mais sous la pression, les candidates peuvent parfois faire de grosses erreurs malgré leurs têtes bien faites. Voici nous révèle les quelques erreurs de cette année relevées par Sylvie Tellier.

Et c'est Morgane Fradon, Miss Picardie 2019, qui ouvre le bal des pires bourdes du test de culture générale. Envahie par le stress, la jeune femme a complètement oublié de remplir une page entière du test ! Heureusement, elle a pu compter sur Sylvie Tellier qui le lui a fait remarquer. Après cette première bourde, la candidate, certainement décontenancée par ce qui venait de se passer, a multiplié les mauvaises réponses. Pierre Hermé est passé de chef pâtissier-chocolatier à sculpteur et l'oeuvre Le Radeau de la Méduse est devenue Le Radeau de bois.

Même si ces petites bêtises font doucement sourire, Miss Picardie n'est pas la seule à avoir craqué sous la pression. Sylvie Tellier a pu relever d'autres perles. Au moment de rendre les copies, la directrice du comité Miss France lance avec amusement : "Non Teddy Riner n'est pas un chanteur de RnB ni un acteur de cinéma mais un champion de judo. Vous avez aussi fait voyager Napoléon. Il a fini sa vie à Sainte-Hélène et non pas à La Réunion ou à Tahiti... Quant à Marlène Schiappa, elle n'est pas encore au Panthéon !"

Dans moins d'un mois, quinze des 30 Miss régionales devront prendre la parole sur la scène du Dôme de Marseille, devant la France entière. Pour Miss Guadeloupe 2019, qui a décroché la meilleure note du test de culture générale, ce sera sûrement moins pénible que pour d'autres...

En attendant, mesdemoiselles, à vos révisions !