Laeticia Hallyday mauvaise mère avec Jade et Joy ? Elle affronte les attaques

La parole de Laeticia Hallyday est rare, mais à l'occasion de la journée en hommage à Johnny Hallyday et du spectacle à l'Olympia qu'elle a co-organisé, elle a choisi de s'exprimer auprès d'un média, le Journal du dimanche.

Dans son interview, la veuve du Taulier s'est exprimée sur de nombreux sujets : celui de sa nouvelle histoire d'amour avec Pascal Balland, avec qui elle est en couple depuis août dernier et avec qui elle est récemment partie le temps d'un week-end à Venise ; celui de ses rapports avec Laura Smet et David Hallyday et leur apaisement après des mois et des mois de bataille judiciaire ; et même celui de son ex-assistante qui vient de publier un livre à charge et qui lui a fait du chantage financier, auquel elle n'a pas cédé. Dans cet entretien, il est également question des critiques auxquelles elle doit faire face au quotidien. Certaines d'entre elles concernent son rôle de mère. Des attaques que Laeticia Hallyday n'accepte pas.

A la question de savoir si elle a été blessée par les multiples critiques qui l'ont visée, Laeticia Hallyday a répondu : "Je savais, en épousant un homme comme Johnny Hallyday, que j'épousais un destin peu ordinaire. Ca fait plus de vingt-cinq ans que je vis avec des photographes dans mon sillage, que ma vie est romancée, surexposée à outrance. On peut dire ce qu'on veut sur moi, je suis habituée." Et puis la maman de Jade (15 ans) et Joy (11 ans) s'est montrée plus ferme dans la suite de sa réponse, défendant la famille qu'elle a fondée avec Johnny : "Je n'accepte pas qu'on me juge sur mon rôle de mère alors qu'on ne connaît rien de ma vie de maman. Être épiée et suivie, je suis habituée, mais être jugée, souvent de manière mensongère, c'est plus douloureux."

Et quelle meilleure réponse que d'être apparue soudée et émue avec ses filles dans la soirée du 1er décembre, pour la dernière séance du spectacle Johnny Hallyday, Un soir à l'Olympia, qui a attiré plus de 4 000 spectateurs.

L'intégralité de l'interview de Laeticia Hallyday est à retrouver dans l'édition du 1er décembre 2019 du Journal du dimanche.