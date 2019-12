Laeticia Hallyday victime d'un chantage : "je n'ai pas cédé"

Femme à abattre depuis la mort de Johnny le 6 décembre 2017, Laeticia Hallyday est sans cesse jugée et critiquée par d'anciennes connaissances plus ou moins proches. En deux ans, des dizaines de livres, souvent à charge, ont vu le jour. Jeudi 26 novembre 2019, c'était au tour de Laurence Favalelli, ancienne assistante de Sébastien Farran, de publier Laeticia H. Au coeur du clan Hallyday.

Dans cet ouvrage, que l'ex assistante définit comme "ni un pamphlet, ni une vengeance", elle n'hésite pourtant pas à montrer la veuve du Taulier sous un jour sombre et à étaler au grand jour la vie privée de ses anciens employeurs. Soi-disant rivalité de Laeticia et Laura, obsèques de Johnny... elle déballe tout en prenant soin de préciser au Parisien qu'elle n'a pas écrit ce livre pour l'argent mais pour se reconstruire : "Dès que l'on a appris que j'avais quitté mon travail, j'ai été contactée par plusieurs éditeurs. Au départ, je ne voulais pas. Et j'ai fini par accepter parce que j'ai eu besoin de raconter cette histoire folle. J'ai écrit comme une thérapie et pour laisser une trace à mon mari, à qui je ne disais rien de ce que je faisais - secret-défense -, et à mes enfants, qui n'ont que trois ans. Cette vie, c'était extraordinaire mais violent. J'ai morflé, j'avais besoin de me réparer. Pour passer à autre chose. "

Jusqu'à aujourd'hui Laeticia Hallyday n'avait pas pris la peine de commenter la sortie du livre. Mais questionnée par le JDD ce dimanche 1er décembre 2019, elle en a profité pour donner son avis : "Mes amis m'en ont parlé. Ils sont choqués par ce déballage de choses intimes et qui auraient dû le rester. Je me suis séparée d'elle professionnellement et je n'ai pas cédé à son chantage financier. Elle sort un livre aujourd'hui. Je trouve ça triste."

Dans l'hebdomadaire dominical, la maman de Jade et Joy revient également sur les nombreux projets artistiques qui fleurissent depuis la mort de Johnny Hallyday et notamment la prochaine comédie musicale prévue au Casino de Paris, qui a été annulée - pas du tout à sa demande - mais pour des raison financières dûes au producteur. Elle dénonce "l'opportunisme de certaines démarches, qui n'ont pour but que d'exploiter le patrimoine artistique de Johnny". Elle confirme également ne pas avoir été "consultée".