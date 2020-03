Thomas Vergara malade du coronavirus : Nabilla, inquiète, fait des révélations

Mercredi 18 mars 2020, Nabilla a accordé depuis Dubaï une interview à Cyril Hanouna dans son émission Touche pas à mon poste (C8), programme présenté depuis chez lui compte tenu des circonstances. Lors de celle-ci, elle a dévoilé être particulièrement inquiète pour son mari Thomas Vergara, qui présente plusieurs des symptômes du coronavirus.

Revenus d'Afrique du Sud en urgence, où elle tournait l'émission Love Island, Nabilla, son compagnon et leur fils Milann sont de retour à Dubaï. Inquiète de l'ampleur que prend le Covid-19, la star a décidé de se confiner chez elle – après avoir fait un achat particulièrement luxueux. Contactée par téléphone par Cyril Hanouna dans son émission, la femme d'affaires a fait savoir que sa moitié n'est pas en grande forme.

"Thomas, depuis tout à l'heure, tousse et a de la fièvre donc je suis quand même un peu inquiète", a-t-elle déclaré. Inquiète, Nabilla avait quelques heures plus tôt indiqué que son fils avait aussi de la température. "On devait faire des courses, mais on ne va pas y aller. Mon fils a un peu de fièvre. Le médecin est venu, apparemment c'est dû au voyage. On espère que ça va aller. On va rester tous les trois à la maison. (...) Ce matin, ça allait, mais tout à l'heure, il a commencé à avoir de la fièvre. Du coup, on était inquiet. Le médecin a donné des médicaments à mon fils, ça m'angoisse un peu. J'essaie de ne pas le montrer", avait-elle expliqué. Espérons que ni Thomas Vergara ni Milann ne soit touché par le coronavirus !

Nabilla a en tout cas pris toutes ses précautions. Elle a notamment désinfecté son intérieur. Jean-Michel Cohen, présent dans Touche pas à mon poste, a de son côté conseillé à la star de faire porter un masque à son mari, et d'en porter un elle-même.