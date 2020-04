Alexandra Rosenfeld maman : Nouvelle photo craquante de Jim

Contacté en mars dernier par Cyril Hanouna, Hugo Clément en avait dit plus sur son confinement. "On n'a aucun contact avec personne et c'est très important de respecter ça. Je comprends que ça soit difficile, mais il faut faire confiance aux médecins et ils disent que ce qu'il faut faire, c'est de limiter nos contacts avec l'extérieur. On s'occupe comme on peut, Alex fait du yoga et elle est toute la journée dans le salon à faire des trucs renversés", avait-il appris.