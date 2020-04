Alexandra Rosenfeld : Sieste câline avec Jim, une craquante photo

Alexandra Rosenfeld profite du confinement imposé par le gouvernement en raison de la pandémie de coronavirus pour passer du temps avec sa famille. Maman d'Ava (9 ans, née de son premier mariage avec le rugbyman Sergio Parisse) et de Jim (3 mois, fruit de ses amours avec Hugo Clément), Miss France 2006 a partagé sa dernière pause câlins avec sa cadette le 3 avril 2020. Confortablement installée au lit avec Jim paisiblement endormie, l'ancienne reine de beauté savoure ce moment de tendresse avec sa fille. En légende, elle écrit : "Je bouge plus".

Le petit nez !



Ravis de découvrir un peu plus le visage de Jim, les followers d'Alexandra ont rapidement commenté la publication. "Vous êtes mimi toutes les deux" écrit l'un d'entre eux, tandis qu'un autre fan remarque "le petit nez" craquant de Jim. Ayant récemment changé de coiffure pour une coupe carrée courte, les internautes complimentent une fois encore la nouvelle coiffure d'Alexandra qui lui donne un petit air d'Ursula Corbero dans la série La Casa de Papel : "On dirait Tokyo dans La Casa de Papel !"

En couple avec le journaliste Hugo Clément, Alexandra Rosenfeld et son chéri s'étaient confiés sur la manière dont ils vivaient leur confinement auprès de Cyril Hanouna dans TPMP. "On n'a aucun contact avec personne et c'est très important de respecter ça. Je comprends que ça soit difficile, mais il faut faire confiance aux médecins et ils disent que ce qu'il faut faire, c'est limiter nos contacts avec l'extérieur confiait Hugo avant d'ajouter "On s'occupe comme on peut, Alex fait du yoga et elle est toute la journée dans le salon à faire des trucs renversés". Un moment difficile mais néanmoins propice à d'agréables instants passés en famille pour Hugo et Alexandra.