Alexandra Rosenfeld transformée : son étonnant nouveau look capillaire

Alexandra Rosenfeld a décidé de se faire plaisir ! Après être devenue maman pour la deuxième fois d'une petite fille, Jim, le 3 février dernier, la jolie jeune femme de 33 ans s'est accordée une pause bien-être au salon de coiffure. Habituée à enchaîner les coupes toutes plus différentes les unes que les autres, elle a craqué une nouvelle fois en ce vendredi 14 février 2020.

Comme en témoigne sa photo postée sur son compte Instagram, Alexandra Rosenfeld a craqué pour un carré court et chic, avec frange. Exit donc sa longue (et plutôt récente) chevelure brune pour l'ancienne reine de beauté qui avait indiqué à ses followers vouloir changer radicalement de look il y a quelques jours. En commentaires, la maman d'Ava et Jim n'a reçu que des compliments, notamment de la part de ses copines Miss, Sonia Rolland, Camille Cerf, Iris Mittenaere mais aussi Sylvie Tellier. Les anonymes n'ont pas tari d'éloges à son sujet et ont validé à 100% sa nouvelle folie capillaire. Saint-Valentin oblige, Alexandra Rosenfeld n'a pas manqué de faire un petit clin d'oeil à son chéri Hugo Clément en légende de sa publication. On y comprend qu'il s'agit là d'une surprise pour le journaliste de 30 ans, lequel en sera certainement conquis.

En plus de sa coupe de cheveux, impossible de passer à côté de l'autre vedette du cliché : bébé Jim ! En effet, Alexandra Rosenfeld n'a pas pu se détacher de sa fille. Le bébé, dont le visage est caché, semble confortablement installé dans les bras de sa maman pendant que celle-ci se prend en photo. Une vraie pro du multitasking !