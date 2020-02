Alexandra Rosenfeld maman de Jim : elle révèle l'origine du prénom de sa fille

"Pour Ava, j'avais le prénom depuis pas mal d'années. Là, j'ai déjà le prénom. Fille ou garçon, ce sera le même. On est évidemment tous les deux d'accord. C'est un prénom mixte, donc, quel que soit le sexe, le prénom est là", avait confié Alexandra Rosenfeld (33 ans) à Purepeople peu avant son accouchement. Puis, le 3 janvier 2020, la jolie Miss France 2006 a annoncé en photo la naissance de la petite Jim. Mais au fait, pourquoi Hugo Clément et elle ont appelé leur fille ainsi ? Elle le révèle au site Télé Loisirs.

"On a été très vite d'accord tous les deux. On voulait un prénom court et percutant. J'aimais les prénoms mixtes ou les prénoms de gars pour les petites filles. Je m'en foutais du genre. Je suis fan de Jim Carrey et de Jim Morrison. J'ai donc pensé à Jim. On a gardé cette idée. Elle fonctionnait que notre bébé soit une fille ou un garçon", a-t-elle confié. Un mois après la naissance de la petite fille, l'origine de son prénom est donc enfin dévoilée.