Hugo Clément, jeune papa confiné : pause câlin avec sa petite Jim

Le 19 mars, c'était justement au tour de l'ancienne miss France, devenue professeure de yoga, de ravir ses abonnés avec une photo entre mère et filles, avec Jim et Ava, son aînée de 9 ans née de son premier mariage avec le rugbyman Sergio Parisse. Le même jour, Hugo Clément s'était confié à Cyril Hanouna sur son état d'esprit après plusieurs jours de confinement en famille : "Ça va, je suis avec Alex et la petite qui commence à peine de pleurer juste au moment où tu nous appelles. C'est un peu surréaliste, ce qu'il se passe, on a l'impression d'être dans un film de science-fiction", avait alors affirmé le journaliste de Sur le front.

Il avait ajouté : "On n'a aucun contact avec personne et c'est très important de respecter ça. Je comprends que ça soit difficile, mais il faut faire confiance aux médecins et ils disent que ce qu'il faut faire, c'est de limiter nos contacts avec l'extérieur. On s'occupe comme on peut, Alex fait du yoga et elle est toute la journée dans le salon à faire des trucs renversés."