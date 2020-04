Jessica Alba : Contre le coronavirus, elle offre... des millions de couches

Que ce soit sur le terrain, en musique ou financièrement, les stars aussi se mobilisent en cette période de pandémie de coronavirus, qui touche des millions de personnes à travers le monde. L'actrice américaine Jessica Alba, interrogée jeudi 2 avril 2020 lors d'un stream dans l'émission The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, elle a dévoilé comment sa société vient en aide à ceux dans le besoin.

L'actrice de 38 ans, ex-star de la série Dark Angel et qui a récemment retrouvé du travail dans la série Los Angeles : Bad Girls, a donc détaillé concrètement ce que fait sa société The Honest Company. "Nous avons donné trois millions de couches pour bébés en plus de milliers de produits d'hygiène car il y a désormais tellement de familles dans le besoin", a-t-elle confié. En effet, depuis qu'une grande partie des Etats-Unis est appelée au confinement, cela a généré du chômage pour des millions de citoyens qui se sont inscrits en masse pour toucher des allocations et ont donc de gros problèmes de revenus.

Jessica Alba, dont la société vend depuis des années des produits de santé, d'hygiène et de beauté, donne notamment des lingettes, des shampoings et des gels douche. "Nous faisons les livraisons avec une grande rigueur et nous faisons en sorte que cela se fasse de manière sécurisée pour les gens et les employés", a-t-elle confié, ajoutant que les livreurs respectent le principe de distance sociale. Un très beau geste de la part de la star, qui veille actuellement avec son mari Cash Warren sur leurs enfants Honor (11 ans), Haven (8 ans) et le petit dernier, Hayes (2 ans).

A date, le bilan lié au coronavirus aux Etats-Unis ne fait qu'empirer, le pays ayant déjà atteint la barre des 6000 morts.