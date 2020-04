Florent Pagny, Pascal Obispo et Marc Lavoine : À l'unisson pour les soignants

En ces temps compliqués, nombreuses sont les personnalités qui ont décidé d'aider comme elles le peuvent. Florent Pagny, Pascal Obispo et Marc Lavoine ont réuni leurs talents pour écrire et composer le titre Pour les gens du secours, qui sera disponible sur les plateformes de streaming à partir de minuit, ce jeudi 2 avril 2020.

Ce titre est né par la volonté de soutenir toutes celles et tous ceux qui luttent pour notre santé. C'est là que les trois coachs de The Voice se sont connectés pour créer ce titre. Marc Lavoine a écrit le texte, Pascal Obispo a composé la musique et Florent Pagny les a rejoints à l'interprétation.

Mais pas question de braver les règles du confinement pour les trois copains artistes. Le communiqué de presse précise que Marc Lavoine, Pascal Obispo et Florent Pagny ne se sont pas retrouvés en studio. "Chacun a enregistré sa partie depuis son lieu de confinement", est-il précisé.

Pas question non plus que ce titre ne bénéficie pas à ceux qui en ont le plus besoin. Les trois coachs ont tenu à ce que leur engagement personnel soit porté par l'association Le Collectif qui oeuvre pour les enfants hospitalisés. Le Collectif reverse l'intégralité des droits et fonds générés par ce morceau ainsi que l'intégralité des droits d'auteurs à la Fédération hospitalière de France et à la Fondation des hôpitaux de France.

Florent Pagny, Pascal Obispo et Marc Lavoine ne sont pas les seuls artistes à avoir écrit une chanson pour soutenir le personnel soignant. Jean-Jacques Goldman, Soprano, Calogero ou encore Vanessa Paradis ont tous écrit de jolis textes pour rendre hommage à ceux qui nous soignent.