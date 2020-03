Jean-Jacques Goldman de retour : il chante à nouveau pour les soignants

A distance, Jean-Jacques Goldman se mobilise pour les soignants qui font face au coronavirus. Ce 23 mars 2020, le compositeur et interprète de 68 ans a dévoilé une nouvelle vidéo relayée sur les comptes Instagram de plusieurs membres des Enfoirés tels que Nolwenn Leroy, Slimane et Amel Bent. Un court clip dans lequel la star a modifié les paroles de sa chanson Il changeait la vie, sortie en 1988.

"C'est des pères et des mères, docteurs, brancardiers, aides soignantes, infirmières, agents de sécurité, qui ont mille raisons de rester confinés mais leur propre raison c'est de ne pas laisser tomber, le voit-on notamment chanter devant son ordinateur, vraisemblablement chez lui. Ils nous donnent du temps du talent et du coeur, oubliant la fatigue, la peur, les heures. Et loin des beaux discours, des grandes théories, à leur tâche chaque jour, sans même attendre un merci, ils sauvent des vies." Au côté de photos de travailleurs posant avec le message "Nous restons au travail pour vous, restez chez vous pour nous", Jean-Jacques Goldman apparaît répétant "Merci beaucoup" aux "boulangers, politiques, équipages, cheminots, militaires, ambulances, taxis...".