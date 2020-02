Victoires de la musique 2020 : Jean-Jacques Goldman, le "retour" inattendu

Les Victoires de la musique 2020 ont apporté leur lot de surprises. Mis à part la surprenante veste en gants Mapa de Philippe Katerine, la plus grande de cette soirée était définitivement le "retour" de Jean-Jacques Goldman. Vendredi 14 février 2020 à la Seine Musicale, un neuvième prix a été remis : une Victoire d'honneur décernée au chanteur Maxime Le Forestier pour l'ensemble de sa carrière.

Pour l'occasion, une séquence enregistrée de Jean-Jacques Goldman, son ami de toujours, a été diffusée à la télévision. Très rare dans les médias comme ailleurs, l'immense artiste français est sorti brièvement de son silence pour rendre hommage à Maxime Le Forestier. "Merci Maxime, merci pour toutes ces chansons qui accompagnent nos vies. Mais je voudrais aussi saluer le super guitariste, je voudrais aussi saluer l'iconoclaste qui est passé des acoustiques aux synthés aux musiques du monde, juste par passion. Je voudrais saluer aussi l'auteur-compositeur qui a quand même fait le tour du monde avec les chansons d'un autre, et ton incroyable aventure Georges Brassens. Alors pour tout ça, merci !", a-t-il déclaré.

Un silence qui s'est intensifié depuis 2016, où Jean-Jacques Goldman a quitté la France pour le Royaume-Uni, où il vit loin de l'attention publique avec son épouse Nathalie et leurs filles. "Merci à Jean-Jacques, parce que je sais qu'il est tellement heureux caché là où il est que sortir son nez pour me faire plaisir et me dire ces belles choses, ça me fait vraiment chaud au coeur", s'est ému Maxime Le Forestier.

L'artiste de 71 ans s'est également produit sur scène, en compagnie de Vianney pour la reprise de sa chanson San Francisco. Maxime Le Forestier s'est vu remettre sa victoire par un autre ami qui lui est cher, Alain Souchon.