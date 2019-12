Jean-Jacques Goldman est-il toujours la personnalité préférée des français ?

Qui sont les personnalités françaises qui "comptent le plus pour vous aujourd'hui", et que vous trouvez "les plus sympathiques" ? Voilà les questions qui ont été posées à un panel de citoyens pour établir le classement du JDD – le Journal du Dimanche – en cette fin d'année 2019. Mais le bilan de cette nouvelle enquête n'est pas bien surprenant. Le chanteur, auteur-compositeur et interprète Jean-Jacques Goldman reste à la tête du classement, position qu'il conserve depuis de très nombreuses années. Face à lui, du côté de la gent féminine, la comédienne Sophie Marceau remporte la place de grande favorite.

Cette année, le classement du JDD joue la carte de la parité puisqu'il met enfin en avant un nombre équivalent de personnalités féminines et masculines. Afin d'établir ce top très attendu des français, le journal a fait appel à l'Ifop qui a investigué auprès de 1003 personnes, chacune "représentative de la population française âgée de 18 ans et plus". Du 10 au 13 décembre 2019, les sélectionnés ont fait leur choix parmi les 120 personnalités listées par le Journal du Dimanche. Comme vous pourrez le constater, aucun homme ni aucune femme politique n'a trouvé grâce aux yeux du peuple.

Qui sont les vingt-cinq personnalités féminines préférées des français ?

1 - Sophie Marceau

2 - Marion Cotillard

3 - Florence Foresti

4 - Josiane Balasko

5 - Alexandra Lamy

6 - Mimie Mathy

7 - Louane

8 - Valérie Lemercier

9 - Line Renaud

10 - Vanessa Paradis

11 - Muriel Robin

12 - Karine Le Marchand

13 - Claire Chazal

14 - Mylène Farmer

15 - Zazie

16 - Nolwenn Leroy

17 - Catherine Deneuve

18 - Evelyne Dhéliat

19 - Laëtitia Milot

20 - Virginie Efira

21 - Sophie Davant

22 - Élise Lucet

23 - Jenifer

24 - Élodie Gossuin

25 - Amel Bent

Qui sont les vingt-cinq personnalités masculines préférées des français ?

1 - Jean-Jacques Goldman

2 - Omar Sy

3 - Dany Boon

4 - Soprano

5 - Jean Reno

6 - Francis Cabrel

7 - Teddy Riner

8 - Jean-Paul Belmondo

9 - Zinédine Zidane

10 - Jean-Luc Reichmann

11 - Jean Dujardin

12 - Thomas Pesquet

13 - Jean-Pierre Pernaut

14 - Kylian Mbappé

15 - Stéphane Plaza

16 - Stéphane Bern

17 - Renaud

18 - Guillaume Canet

19 - Fabrice Luchini

20 - Michel Sardou

21 - Christian Clavier

22 - Laurent Gerra

23 - Michel Cymes

24 - Gad Elmaleh

25 - Didier Deschamps