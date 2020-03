Hugo Clément (Sur le front) "assume" son surnom "Ego Clément"

Hugo Clément revient à la télévision, ce mardi 17 mars 2020, avec un documentaire sur la fonte des glaces, sur France 2 dans son émission Sur le front. L'ancien journaliste de Quotidien (TMC) est revenu sur sa carrière et sur son rôle de journaliste populaire auprès du Figaro. Dans cette interview, il revient notamment sur son surnom, "Égo Clément", qui avait été cité dans un portrait à Libération en janvier 2018.

"On ne peut pas éviter ces critiques. Ce n'est pas grave, j'assume de donner mon avis. Plus personne ne croit aujourd'hui à l'objectivité journalistique absolue. C'est un fantasme", explique le papa de la petite Jim. "Il faut simplement maîtriser cette subjectivité et rester honnête", précise-t-il.

Ce numéro de Sur le front diffusé mardi n'a pas été aisé à tourner. Pendant une montée à plus de 5300 mètres d'altitude sur les glaciers de la cordillère blanche au Pérou, Hugo Clément et son équipe se sont retrouvés en "manque d'oxygène". "En altitude, l'effort est décuplé avec le matériel lourd. Plusieurs membres de l'équipe se sont sentis assez mal. Un cameraman a même fait une crise de soroche ["Mal des montagnes", NDLR] On a eu un peu peur car, là-haut, il n'y a personne, aucun médecin. Ce n'est pas comme dans les Alpes en France", confie-t-il au Figaro, tout en détaillant ces symptômes "trash" : "paralysie", "perte de conscience" ou encore "langue qui gonfle".

Hugo Clément a tout pour être comblé. En plus de son programme, le journaliste de 30 ans a accueilli un autre bébé dans sa vie : sa fille Jim, née le 3 janvier 2020, issue de sa relation avec Alexandra Rosenfeld.