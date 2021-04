Alexandra Rosenfeld : Nouvelle photo de ses filles, l'adorable Jim défile déjà !

Cela fait près de trois ans qu'Alexandra Rosenfeld partage la vie du journaliste écolo Hugo Clément. Une romance qui s'est transformée en vie de famille recomposée avec l'arrivée de la petite Jim, le 3 janvier 2020. Pour ce qui est du choix du prénom, les amoureux sont "très vite" tombés d'accord : "On voulait un prénom court et percutant. J'aimais les prénoms mixtes ou les prénoms de gars pour les petites filles. Je m'en foutais du genre, Alexandra Rosenfeld avait-elle confié à Télé Loisirs, un mois après la naissance. Je suis fan de Jim Carrey et de Jim Morrison. J'ai donc pensé à Jim. On a gardé cette idée."