Alexandra Rosenfeld : Qui est le célèbre père de sa fille Ava ?

Pourquoi ont-ils divorcé ?

Le 23 août de la même année, née Ava, qui a depuis bien grandi. Mais les nombreux déplacements de Sergio Parisse ont probablement eu raison de leur vie conjugale. Très discrète et pudique quand il s'agit d'évoquer sa vie personnelle, Alexandra Rosenfeld avait néanmoins fait quelques rares confidences au podcast Bliss Stories. "Ça faisait presque sept ans que nous étions ensemble, a fait savoir la mère de famille de 35 ans. On s'était rencontré tous les deux, on était deux bébés, on a grandi ensemble et puis on a grandi différemment. On ne s'aimait plus". En 2013, Sergio Parisse et elle décident donc de rompre. "On s'est séparés. On a divorcé quand Ava avait 2 ans et demi", a-t-elle admis. Une sage décision quand on réalise l'épanouissement de la reine de beauté aujourd'hui.