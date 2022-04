"Ma mère essayait de me faire prendre 2 kilos" : Alexandra Rosenfeld cash sur la "minçophobie"

Victime de critiques et d'humiliations à cause de sa minceur depuis son enfance, Alexandra Rosenfeld a dévoilé à quel point le regard des autres sur son poids aurait pu lui faire du mal et ruiner son assurance. Auteure du livre Ma méthode bien-être, l'ancienne Miss France a confié face à Léa Salamé - qui évoquait le thème peu connu de la minçophobie - dans On est en direct samedi 23 avril sur France 2 : "Les amis de mes parents me disaient 'mais manges tu es maigre' et c'était normal de dire à quelqu'un qu'il est maigre, que ses bras sont maigres, voilà dès que je suis fatiguée bah je suis creusée, mais c'est ma morphologie c'est comme ça !"

Inquiète pour sa fille, la maman d'Alexandra a même essayé toutes les stratégies pour tenter de lui faire prendre du poids. "Ma mère a essayé de me faire manger, elle me mettait des sauces dans tous mes plats, j'avais un placard à gâteaux énorme pour essayer de me faire prendre deux kilos et en fait je les ai jamais pris", a ainsi révélé l'ancienne reine de beauté élue en 2006.