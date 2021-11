Alexandra Rosenfeld gâtée pour son anniversaire, Hugo Clément lui déclare son amour

Sa journée d'anniversaire, Alexandra Rosenfeld l'a passée au Meurice, situé Rue de Rivoli, dans le 1er arrondissement de Paris. Après un bain de soleil dans sa chambre, la jeune maman de deux filles (Ava et Jim, 11 et bientôt 2 ans) s'est rendue au Jardin des Tuileries, face au Meurice, avec son époux. Le couple a notamment fait des chaises volantes. Alexandra et Hugo ont ensuite dîné au restaurant Le Meurice Alain Ducasse dans l'hôtel cinq étoiles, un repas conclu par les délicieux desserts du pâtissier Cédric Grolet.

Alexandra Rosenfeld et Hugo Clément filent le parfait amour ! Ils se sont rencontrés pour la première fois en mai 2018, lors d'un tournage de l'émission Fort Boyard et ont officialisé leur relation au mois d'octobre de la même année, en assistant à une avant-première. Les deux amoureux se sont ensuite pacsés (en 2019) et ont accueilli leur premier enfant, une fille prénommée Jim, en janvier 2020. Ava, la fille aînée d'Alexandra, est née de son premier mariage au joueur de rugby Sergio Parisse.