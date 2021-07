Alexandra Rosenfeld, prof de yoga un peu moqueuse de Martin Weill : elle l'affiche sur les réseaux

Voilà maintenant plusieurs années qu'Alexandra Rosenfeld se passionne pour le yoga, une discipline sportive qui est devenue son métier. En effet, notre ancienne Miss France 2006 a fini par décrocher son diplôme lui permettant de donner des cours. Installée à Biarritz avec son chéri Hugo Clément, leur fille Jim (1 an et demi) et Ava (10 ans), l'aînée de la jolie blonde, Alexandra Rosenfeld est désormais quotidiennement sollicitée pour apprendre à son public à réaliser les différentes postures de ce sport. Et mardi 20 juillet 2021, son cours a été suivi par des visages familiers, à savoir celui d'Hugo Clément et de son ami journaliste Martin Weill. Problème, ce dernier n'avait apparemment pas réuni toutes les conditions pour se mettre dans l'ambiance zen et surtout seine du yoga.

Alexandra Rosenfeld n'a alors pas hésité à se moquer de lui en story Instagram. "Avec un nouvel élève plein d'ambition", a-t-elle commenté sous une photo de Martin Weill se présentant au cours un briquet à la main, preuve de sa mauvaise habitude à fumer.

Assidu ou non pour réaliser la posture du chien ou encore l'angle latéral, Martin Weill a en tout cas terminé la soirée avec son couple d'amis. Toujours en story Instagram, Alexandra Rosenfeld a indiqué que les festivités avaient même pris fin très tard le soir, ou plutôt très tôt le matin, aux alentours de 4h du matin.

Alexandra Rosenfeld est toujours très heureuse de mettre en avant sa passion pour le yoga sur les réseaux sociaux. Elle avait toutefois été contrainte de s'en éloigner le temps de sa grossesse en 2019. Une fois remise en forme après la naissance de son adorable Jim, la reine de beauté avait ensuite été victime d'un malencontreux accident au poignet, l'obligeant à subir une opération et à stopper net ses activités professionnelles. Mais heureusement, depuis plusieurs mois, tout semble rouler pour le mieux !