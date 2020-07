Alexandra Rosenfeld opérée et plâtrée : appréhension sur son quotidien avec bébé

Les prochaines semaines d'Alexandra Rosenfeld s'annoncent donc compliquées. Et pour cause, avec un bras invalide, il va falloir redoubler d'efforts pour s'occuper de sa fille Jim, âgée d'à peine 6 mois. Nul doute toutefois que son journaliste de chéri fera tout pour prendre le relais pendant cette convalescence forcée. Un moindre mal pour Hugo Clément, complètement accro à sa fille, son premier enfant. "Il est complètement gaga. Il m'écrit 50 à 60 messages par jour pour savoir comment va Jim. Même en reportage ou à son bureau, il faut qu'il soit avec nous. C'est aussi un papa écolo : on a des couches lavables, des biberons en verre. Et il a prévu de faire des petits pots biologiques et de saison", confiait Alexandra pour Télé Loisirs en février.

Pour la jolie brune en revanche, il s'agit de son deuxième enfant. En 2010, elle accueillait avec son mari de l'époque, Sergio Parisse, la petite Ava. Divorcée trois ans plus tard, ce n'est qu'en 2018 qu'elle craquera pour Hugo Clément. Pour Purepeople.com, la jeune femme avait expliqué : "C'est arrivé comme ça... le coup de foudre. Coup de foudre avec l'aide de Valérie Damidot !" C'était sur le tournage de Fort Boyard (France 2). "Dans l'équipe, c'était le seul que je ne connaissais pas. Elle me disait 'Tu vas voir, il est super sympa'. Bon, et puis finalement, je l'ai trouvé plus que sympa", avait-elle poursuivi.