Alexandra Rosenfeld : Adorable portrait de ses deux filles, ses deux sosies !

Sur les réseaux sociaux, Alexandra Rosenfeld a partagé une photographie de sa petite tribu, un tendre moment de famille. Mais qui est qui ? Difficile à dire ! Plus elles grandissent, et plus Ava et Jim ressemblent à leur maman...

Alexandra Rosenfeld est maman de deux filles, issues de deux relations différentes. Sa vie a basculé quand elle participait à l'émission Fort Boyard, alors que son coeur était à prendre. Parmi les candidats, un certain Hugo Clément lui a tapé dans l'oeil... et leur amour a pris forme à la naissance de Jim. Professionnellement, outre ses engagements auprès de l'association Ninoo et des Bonnes fées, elle donne des cours de yoga warrior dans la ville de Paris. Mais son congé maternité, doublé des contraintes liées à la pandémie du coronavirus, l'empêchent pour l'heure de reprendre son activité. Un mal pour un bien : en attendant, elle peut profiter comme il se doit de ses trois amours...

