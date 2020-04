Alexandra Rosenfeld : Hugo Clément perturbe sa séance de yoga

Contacté le 18 mars dernier par Cyril Hanouna pendant Touche pas à mon poste, Hugo Clément s'était confié sur leur confinement. "C'est un peu surréaliste, ce qu'il se passe, on a l'impression d'être dans un film de science-fiction. (...) Je pense qu'il y aura un avant et un après ce qui est en train de se passer. (...) Je suis inquiet pour tous les gens qui meurent et qui vont mourir de cette épidémie et je suis aussi inquiet pour les conséquences que ça va avoir sur des millions de personnes", avait confié le beau brun de 30 ans. Il avait ensuite assuré qu'Alexandra Rosenfeld et lui ne sortaient pas de chez eux. "On n'a aucun contact avec personne et c'est très important de respecter ça. Je comprends que ça soit difficile, mais il faut faire confiance aux médecins et ils disent que ce qu'il faut faire, c'est de limiter nos contacts avec l'extérieur. On s'occupe comme on peut, Alex fait du yoga et elle est toute la journée dans le salon à faire des trucs renversés."