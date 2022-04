Hugo Clément avec Alexandra Rosenfeld : Cette expression qui l'irrite concernant leur famille

Invités dans l'émission 50 Mn Inside le 2 avril 2022, Alexandra Rosenfeld et Hugo Clément ont accepté de dévoiler les secrets de leur quotidien dans le sud-ouest de la France aux journalistes de TF1. Maman d'Ava (11 ans, fruit de sa relation avec le rugbyman Sergio Parisse) et de Jim (née en 2020 de son amour avec Hugo Clément), Alexandra savoure sa nouvelle vie en tant que professeure de yoga dans le pays basque avec son compagnon rencontré dans l'émission Fort Boyard en mai 2018.

Fusionnel avec Ava, Hugo Clément confie qu'il considère sa belle-fille comme sa fille aînée. "Très vite on a constitué une famille 'recomposée' explique l'ancien journaliste de Brut, donc avec Ava qui était avec nous et Jim qui s'est rajoutée." (...) En fait, on ne vit pas comme une famille 'recomposée', on vit comme une famille tout court !"